Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Складские помещения

Купить склад с видом на море в Округ Порту, Португалия

Gondomar
1
Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Португалия, Португалия
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Португалия, Португалия
834 м² Количество этажей 5
€ 2,417,918
Здание под реновацию, с большим потенциалом, расположенное в центре Лиссабона, с выполненным…
Коммерческаяв Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
150 м²
€ 620,832
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
Офис 1 комнатав Nuns Valley, Португалия
Офис 1 комната
Nuns Valley, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 190,862
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K Продается офис в центре города Фуншал, расположен…
Коммерческая 3 ванныхв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая 3 ванных
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 115 м²
€ 1,100,000
Магазин с 115м2 в Салданья. Вставленный на первом этаже имеет большое пространство, 3 ванн…
Отель с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Лиссабон, Португалия
Отель с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
95 м² Количество этажей 4
€ 778,014
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
Отельв Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
105 м² Количество этажей 3
€ 492,539
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
Коммерческаяв Португалия, Португалия
Коммерческая
Португалия, Португалия
1 150 м²
€ 3,406,667
Жилое здание расположено в центре Порту, Португалия. Планируемое окончание строительства – а…
Другоев Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Другое
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
257 м² Количество этажей 6
€ 1,107,285
Этот гостевой дом подходит для программы Золотая Виза в Португалии 350 000€ и 500 000&e…
Офисв Tamega e Sousa, Португалия
Офис
Tamega e Sousa, Португалия
335 м² 1 Этаж
€ 1,400,000
Великолепный и современный комплекс, располеженный на берегу реки Доуру, в историческом цен…
Отель с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Лиссабон, Португалия
Отель с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
132 м² Количество этажей 4
€ 954,425
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
Магазинв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
89 м²
€ 72,132
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
Отельв Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
2 225 м²
€ 7,203,040
Расположенный в одном из основных районов центра Лиссабона, это идеальный отель для семейног…

Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти