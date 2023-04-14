Купить склад с видом на море в Округ Порту, Португалия

Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Португалия, Португалия 834 м² Количество этажей 5

€ 2,417,918

Здание под реновацию, с большим потенциалом, расположенное в центре Лиссабона, с выполненным…