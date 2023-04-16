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Купить коммерческую недвижимость в Portimao, Португалия

1 объект найдено
Коммерческаяв Mexilhoeira Grande, Португалия
Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
110 м²
€ 175,000
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

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