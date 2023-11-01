ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Португалия
Oliveira do Bairro
Гостиницы, отели
Отели в Oliveira do Bairro, Португалия
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Португалия
269 м²
Склад с утвержденным проектом, на 3 таунхауса, расположенный в центре Фару, в 5 минутах ходь…
€450,933
Рекомендовать
Офис
Лиссабон, Португалия
45 м²
14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
€264,773
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
176 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. …
€669,284
Рекомендовать
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
4
360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
€675,136
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
3
Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительны…
€421,228
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
104 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€540,576
Рекомендовать
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
83 м²
Отель Pestana Golf Resort прекрасно расположен на равнинном плато, недалеко от живописной ры…
€169,626
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Montenegro, Португалия
587 м²
€1,35 млн
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€421,228
Рекомендовать
Производство
Sao Bras de Alportel, Португалия
Project for a factory in São Brás de Alportel, in the Almargens area. The plot has 9,959…
€1,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
87 м²
4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€827,416
Рекомендовать
Доходный дом с парком
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Отель Alentejano на протяжении многих лет был единственным отелем в Эштремоше. Расположен в …
€2,60 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL