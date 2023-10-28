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Коммерческая недвижимость в Oleiros, Португалия

офисы
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8 объектов найдено
Офис с супермаркетом, с детским садом, с Собственный пляж в Madeira, Португалия
Офис с супермаркетом, с детским садом, с Собственный пляж
Madeira, Португалия
Площадь 419 м²
Начните путешествие по характерной исторической части Фуншала и позвольте себе быть очарован…
€2,15 млн
Офис с супермаркетом, с Собственный пляж в Madeira, Португалия
Офис с супермаркетом, с Собственный пляж
Madeira, Португалия
Площадь 350 м²
Большие инвестиционные возможности в хлебопекарной промышленности. Старая пекарня с большим …
€2,15 млн
Доходный дом с балконом, с видом на море, с гаражом в Madeira, Португалия
Доходный дом с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
Площадь 1 369 м²
Комплекс расположен в одном из самых престижных районов Фуншала.Все апартаменты находятся в …
€635,000
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом в Madeira, Португалия
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом
Madeira, Португалия
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€900,000
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом в Madeira, Португалия
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом
Madeira, Португалия
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€750,000
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом в Madeira, Португалия
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом
Madeira, Португалия
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€950,000
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом в Madeira, Португалия
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом
Madeira, Португалия
Этаж 1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,20 млн
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом в Madeira, Португалия
Офис с видом на город, с парком, с супермаркетом
Madeira, Португалия
Этаж 1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,10 млн
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