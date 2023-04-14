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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Северный, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
7
Порту
6
Gondomar
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Порту, Португалия
Коммерческая
Порту, Португалия
2 000 м²
€ 2,700,000
Фитнес клуб расположен в городе Порту недалеко от моря, Португалия. Площадь комплекса - 2.00…

Параметры недвижимости в Северный, Португалия

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