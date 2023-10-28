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Доходные дома в Madeira, Португалия

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1 объект найдено
Доходный дом с балконом, с видом на море, с гаражом в Madeira, Португалия
Доходный дом с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
Площадь 1 369 м²
Комплекс расположен в одном из самых престижных районов Фуншала.Все апартаменты находятся в …
€635,000
Realting.com
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