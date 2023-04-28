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Коммерческая недвижимость в Loures, Португалия

1 объект найдено
Коммерческая в Bucelas, Португалия
Коммерческая
Bucelas, Португалия
235 м²
€ 650,000
Частный дом с 7 комнатами, полностью отремонтированный, на земельном участке площадью 4520 м…
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