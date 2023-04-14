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Купить инвестиционная недвижимость в Loule, Португалия

Loule
3
Sao Clemente
3
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционнаяв Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
429 м²
€ 850,000
Жилищные здания в полной собственности с этажами или подразделениями, подверженными независи…
Инвестиционнаяв Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
€ 495,000
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
Инвестиционнаяв Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Здание состоит из 2 этажей со смешанным использованием жилой площади, торговли и услуг в кра…

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

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