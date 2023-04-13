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Купить магазин в Лиссабон, Португалия

Santa Maria Maior
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2 объекта найдено
Магазин 1 ваннаяв West, Португалия
Магазин 1 ванная
West, Португалия
1 ванных комнат 126 м² Количество этажей 3
€ 1,095,000
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
Магазин 1 ваннаяв Santa Maria Maior, Португалия
Магазин 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
€ 145,000

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

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