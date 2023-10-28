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Доходные дома в Лиссабон, Португалия

коммерческая недвижимость
15
офисы
5
Доходный дом В архив
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3 объекта найдено
Доходный дом с балконом, с террасой, с гаражом в West, Португалия
Доходный дом с балконом, с террасой, с гаражом
West, Португалия
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Предприятие, характеризующееся строительством конца 1950-х годов, с языком, типичным для нех…
€920,000
Доходный дом с балконом, с гаражом, с садом в West, Португалия
Доходный дом с балконом, с гаражом, с садом
West, Португалия
Площадь 220 м²
Этот комплекс, расположенный в приходе Анхос, подвергся полной реконструкции и объединяет в …
€630,000
Доходный дом с парком в West, Португалия
Доходный дом с парком
West, Португалия
Площадь 314 м²
Новая эксклюзивная разработка сочетает в себе элегантность и функциональность исключительным…
€1,30 млн
Realting.com
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