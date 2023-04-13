Купить в Лиссабон, Португалия

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Лиссабон
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1 объект найдено
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Лиссабон, Португалия
330 м²
€ 2,250,000
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

с видом на море
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