Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Гостиницы, отели

Купить отель в Лиссабон, Португалия

Лиссабон
2
Отель В архив
Очистить
2 объекта найдено
Отельв Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
2 225 м²
€ 8,000,000
Расположенный в одном из основных районов центра Лиссабона, это идеальный отель для семейног…
Отельв Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
921 м²
€ 12,000,000
Отель расположен в самом центре города, с хорошим доступом к транспорту, коммерческим центра…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти