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Купить доходный дом в Лагоа и Карвоейру, Португалия

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 569,500
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…

Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

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