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Коммерческая недвижимость с видом на море в Фаро, Португалия

Лагоа
6
Лагоа и Карвоейру
5
3 объекта найдено
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
€1,40 млн
Коммерческая с садом, у моря, с личным бассейном в Albufeira, Португалия
Коммерческая с садом, у моря, с личным бассейном
Albufeira, Португалия
Площадь 20 000 м²
Туристический комплекс с двумя отелями в Алгарве, Португалия. Комплекс расположен в экологич…
€7,10 млн
Коммерческая 30 спален с видом на море, в центре города, с отоплением в Albufeira, Португалия
Коммерческая 30 спален с видом на море, в центре города, с отоплением
Albufeira, Португалия
Количество спален 30
Площадь 2 000 м²
Отличный отель расположен недалеко от пляжа Сальгадос в Альбуфейре, Алгарве, Португалия. В о…
€5,00 млн

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