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Доходные дома в Фаро, Португалия

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3 объекта найдено
Доходный дом 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
€569,500
Доходный дом 3 спальни в Sagres, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Sagres, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус Т3 - 3 спальни и гостиная расположен в люксовом кондоминиуме, состоящий из вилл на …
€570,000
Доходный дом 3 спальни в Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
€500,000
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