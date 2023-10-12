ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Португалия
Фаро
Гостиницы, отели
Отели с видом на море в Фаро, Португалия
коммерческая недвижимость
18
доходные дома
3
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель в центре города, с видом на город
Tamega e Sousa, Португалия
Отель 4 звезды, 85 номеров, в центре северной столицы Португалии, городе Порту. В проект при…
€345,520
Рекомендовать
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
111 м²
4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€867,421
Рекомендовать
Коммерческая
Португалия, Португалия
23 м²
Очень хорошо расположен первый этаж коммерческой недвижимости, в одном из главных проспектов…
€173,500
Рекомендовать
Коммерческая 3 ванных
Португалия, Португалия
3
115 м²
Магазин с 115м2 в Салданья. Вставленный на первом этаже имеет большое пространство, 3 ванн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,177
Рекомендовать
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
150 м²
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
€647,033
Рекомендовать
Коммерческая
Лагоа, Португалия
122 м²
2
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
€429,790
Рекомендовать
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
1
84 м²
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
€107,668
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом
Португалия, Португалия
11 650 м²
Прекрасный туристический комплекс расположен в Браге, Португалия. Комплекс расположен в гора…
€2,80 млн
Рекомендовать
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
87 м²
4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€843,849
Рекомендовать
Коммерческая
Лагоа, Португалия
123 м²
2
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
€429,790
Рекомендовать
Коммерческая с Spalni
Bucelas, Португалия
235 м²
Частный дом с 7 комнатами, полностью отремонтированный, на земельном участке площадью 4520 м…
€641,679
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL