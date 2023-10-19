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Отели в Фаро, Португалия

коммерческая недвижимость
25
доходные дома
3
инвестиционная недвижимость
7
Отель В архив
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4 объекта найдено
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Фару, Португалия
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
Отель в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Отель
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Площадь 19 960 м²
Отель - это проект с инновационным и другим дизайном. Расположенный на холмах Санта-Барбара-…
€8,00 млн
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