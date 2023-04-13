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Купить склад в Центральный регион, Португалия

Povoa de Santa Iria e Forte da Casa
1
Vila Franca de Xira
1
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1 объект найдено
Складв Vila Franca de Xira, Португалия
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
4 901 м² Количество этажей 3
€ 2,900,000
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

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