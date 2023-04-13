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Купить инвестиционная недвижимость в Центральный регион, Португалия

Nelas
1
Santa Maria Maior
1
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Инвестиционная 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 76 м²
€ 395,000
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
Инвестиционная 4 спальнив Nelas, Португалия
Инвестиционная 4 спальни
Nelas, Португалия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 511 м² Количество этажей 2
€ 600,000

Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

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