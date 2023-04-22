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Магазины в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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2 объекта найдено
Магазин в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
89 м²
€ 75,000
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
Магазин в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
69 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
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