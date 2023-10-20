Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Португалия
  4. Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

коммерческая недвижимость
5
Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€812,235
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
€474,341
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€420,711
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 95 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€799,352
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
€697,624
Инвестиционная в Португалия
Инвестиционная
Португалия
Количество этажей 2
Хорошо спланированное здание, расположенное в самом центре города, в одном из самых историче…
€686,187
Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 55 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
€519,453
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€766,630
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€996,404
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 254 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,36 млн
Коммерческая под аренду в Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая под аренду
Santa Maria Maior, Португалия
Здание с 3 единицами: общей площадью 250 м²: с пентхаусом T1 на крыше (с 180-градусным видом…
€1,24 млн
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€807,513
Realting.com
Перейти