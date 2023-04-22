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Другое в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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1 объект найдено
Другое в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Другое
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
257 м² Количество этажей 6
€ 1,140,000
Этот гостевой дом подходит для программы Золотая Виза в Португалии 350 000€ и 500 000&e…
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