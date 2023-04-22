Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия 5 972 м²

€ 5,000,000

В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …