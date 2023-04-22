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Коммерческая недвижимость в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

7 объектов найдено
Коммерческая 77 комнат в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 77 комнат
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
77 Количество комнат 2 319 м²
€ 1,850,000
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
Другое в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Другое
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
257 м² Количество этажей 6
€ 1,140,000
Этот гостевой дом подходит для программы Золотая Виза в Португалии 350 000€ и 500 000&e…
Магазин в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
89 м²
€ 75,000
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
Коммерческая 8 спален в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 8 спален
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
8 Количество комнат 10 ванных комнат 624 м² Количество этажей 2
€ 1,650,000
Туристические апартаменты в Порту. К услугам гостей 24-часовое обслуживание на стойке рег…
Коммерческая в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
129 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Гест Хаус с большим потенциалом, расположенный в одном из самых оживленных районов города По…
Магазин в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
69 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
5 972 м²
€ 5,000,000
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
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