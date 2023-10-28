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Коммерческая недвижимость в Beja, Португалия

2 объекта найдено
Отель 24 спальни с балконом, с гаражом, с парком в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Отель 24 спальни с балконом, с гаражом, с парком
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Комнаты 25
Количество этажей 2
4-звездочный отель расположен в альбуфейра-де-Кастело-де-Боде, имеет красивые природные и ла…
€3,50 млн
Доходный дом с парком в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Доходный дом с парком
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Отель Alentejano на протяжении многих лет был единственным отелем в Эштремоше. Расположен в …
€2,60 млн
Realting.com
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