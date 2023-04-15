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Купить коммерческую недвижимость в Baixo Vouga, Португалия

Gloria e Vera Cruz
2
2 объекта найдено
Коммерческаяв Gloria e Vera Cruz, Португалия
Коммерческая
Gloria e Vera Cruz, Португалия
100 м²
€ 105,000
Коммерческая 2 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Коммерческая 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
64 м²
€ 500
Отличный магазин в центре Авейру. Расположен в историческом районе города, недалеко от Авейр…

Параметры недвижимости в Baixo Vouga, Португалия

с видом на море
недорогая
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