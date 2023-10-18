Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Португалия
  4. Arroios
  5. Гостиницы, отели

Отели в Arroios, Португалия

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная 2 спальни в Португалия, Португалия
Инвестиционная 2 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
€393,119
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€767,610
Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 60 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
€472,834
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Portugaliya в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Portugaliya
Лиссабон, Португалия
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€846,372
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 228 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,36 млн
Инвестиционная 4 спальни в Nelas, Португалия
Инвестиционная 4 спальни
Nelas, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
€598,961
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
€107,990
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€421,249
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 251 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,36 млн
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Misericordia, Португалия
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Misericordia, Португалия
Площадь 330 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…
€2,38 млн
Коммерческая 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Коммерческая 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€213,976
Коммерческая земельный участок, с Инвестиции, с Покупка недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая земельный участок, с Инвестиции, с Покупка недвижимости
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 5 972 м²
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
€4,68 млн
Realting.com
Перейти