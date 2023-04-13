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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Алгарве, Португалия

Лагоа и Карвоейру
8
Loule
6
Albufeira e Olhos de Agua
3
Sao Clemente
3
Албуфейра
3
Aljezur
2
Portimao
2
Olhao
1
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4 объекта найдено
Другое 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 191 м² Количество этажей 2
€ 1,395,000
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
Отельв Albufeira, Португалия
Отель
Albufeira, Португалия
€ 15,000,000
Albufeira один из самых посещаемых туристами город юга Португалии, что обуславливает большой…
Коммерческаяв Albufeira, Португалия
Коммерческая
Albufeira, Португалия
20 000 м²
€ 7,100,000
Туристический комплекс с двумя отелями в Алгарве, Португалия. Комплекс расположен в экологич…
Коммерческая 30 спаленв Albufeira, Португалия
Коммерческая 30 спален
Albufeira, Португалия
2 000 м²
€ 5,000,000
Отличный отель расположен недалеко от пляжа Сальгадос в Альбуфейре, Алгарве, Португалия. В о…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

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