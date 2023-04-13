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Купить доходный дом в Алгарве, Португалия

Лагоа и Карвоейру
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3 объекта найдено
Доходный дом 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 569,500
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
Доходный дом 3 спальнив Sagres, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Sagres, Португалия
3 ванных комнат
€ 570,000
Таунхаус Т3 - 3 спальни и гостиная расположен в люксовом кондоминиуме, состоящий из вилл на …
Доходный дом 3 спальнив Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м² Количество этажей 2
€ 715,000
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

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