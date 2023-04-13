Купить инвестиционная недвижимость в Алгарве, Португалия

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7 объектов найдено
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Инвестиционная
Loule, Португалия
429 м²
€ 850,000
Жилищные здания в полной собственности с этажами или подразделениями, подверженными независи…
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
€ 495,000
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Здание состоит из 2 этажей со смешанным использованием жилой площади, торговли и услуг в кра…
Инвестиционная
Olhao, Португалия
€ 700,000
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
Инвестиционная
Фару, Португалия
147 м²
€ 950,000
Prédio localizado perto do Hospital de Faro, центральный центр города, главный герой проекта…
Инвестиционная 10 спален
Aljezur, Португалия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
€ 2,500,000
Инвестиционная 5 спален
Aljezur, Португалия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
600 м²
€ 1,400,000
Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия
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