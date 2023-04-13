Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве

Купить коммерческую недвижимость в Алгарве, Португалия

Лагоа и Карвоейру
8
Loule
6
Albufeira e Olhos de Agua
3
Sao Clemente
3
Албуфейра
3
Aljezur
2
Portimao
2
Olhao
1
Показать больше
51 объект найдено
Отель 1 спальняв Фару, Португалия
Отель 1 спальня
Фару, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 534,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
Отель 2 спальнив Almancil, Португалия
Отель 2 спальни
Almancil, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м²
€ 910,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
Отель 3 спальнив Almancil, Португалия
Отель 3 спальни
Almancil, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 252 м²
€ 2,211,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
Инвестиционнаяв Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
429 м²
€ 850,000
Жилищные здания в полной собственности с этажами или подразделениями, подверженными независи…
Другое 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 191 м² Количество этажей 2
€ 1,395,000
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
Инвестиционнаяв Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
€ 495,000
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
Отельв Carvoeiro, Португалия
Отель
Carvoeiro, Португалия
6 323 м² 9/11 Этаж
€ 2,150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Инвестиционнаяв Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Здание состоит из 2 этажей со смешанным использованием жилой площади, торговли и услуг в кра…
Инвестиционнаяв Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
€ 700,000
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
Инвестиционнаяв Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
147 м²
€ 950,000
Prédio localizado perto do Hospital de Faro, центральный центр города, главный герой проекта…
Коммерческаяв Mexilhoeira Grande, Португалия
Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
110 м²
€ 175,000
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
Отельв Albufeira, Португалия
Отель
Albufeira, Португалия
€ 15,000,000
Albufeira один из самых посещаемых туристами город юга Португалии, что обуславливает большой…
Отельв Carvoeiro, Португалия
Отель
Carvoeiro, Португалия
Цена по запросу
Туристический курорт состоит из 58 T1 и T2 дома с видом на море и сады, расположенный в экск…
Доходный дом 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 569,500
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
Доходный дом 3 спальнив Sagres, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Sagres, Португалия
3 ванных комнат
€ 570,000
Таунхаус Т3 - 3 спальни и гостиная расположен в люксовом кондоминиуме, состоящий из вилл на …
Доходный дом 3 спальнив Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м² Количество этажей 2
€ 715,000
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
Отельв Lagoa, Португалия
Отель
Lagoa, Португалия
9 800 м²
€ 25,500,000
Carvoeiro - одна из самых красивых зон Алгарве, которое называют скрытым сокровищем побережь…
Отель 2 спальнив Алгарви, Португалия
Отель 2 спальни
Алгарви, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 351,500
Алгарве - это регион, который отличается необычайной природной красотой благодаря своим…
Отель 1 спальняв Алгарви, Португалия
Отель 1 спальня
Алгарви, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 103,200
Апартаменты Т0, 30,20 м2, расположены в районе Golf & Resorts - Carvoeiro, регион Алгар…
Ресторан, кафе 9 спаленв Almancil, Португалия
Ресторан, кафе 9 спален
Almancil, Португалия
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,800,000
Ресторан, кафев Montenegro, Португалия
Ресторан, кафе
Montenegro, Португалия
587 м²
€ 1,350,000
Инвестиционная 10 спаленв Aljezur, Португалия
Инвестиционная 10 спален
Aljezur, Португалия
10 Количество комнат 10 ванных комнат
€ 2,500,000
Инвестиционная 5 спаленв Aljezur, Португалия
Инвестиционная 5 спален
Aljezur, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
€ 1,400,000
Коммерческая 1 ваннаяв Budens, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Budens, Португалия
1 ванных комнат 83 м²
€ 225,000
Магазин вставлен в частный кондоминиум в центральном районе Бургау, с отличной видимостью и …
Коммерческаяв Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
122 м² Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Коммерческаяв Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
122 м² Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Коммерческаяв Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Отельв Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
176 м² Количество этажей 3
€ 715,000
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. …
Отельв Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
103 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. …
Отельв Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
103 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти