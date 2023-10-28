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Доходные дома в Алентежу, Португалия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Доходный дом с парком в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Доходный дом с парком
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Отель Alentejano на протяжении многих лет был единственным отелем в Эштремоше. Расположен в …
€2,60 млн
Доходный дом с парком, с супермаркетом, с детским садом в Alentejo Litoral, Португалия
Доходный дом с парком, с супермаркетом, с детским садом
Alentejo Litoral, Португалия
Площадь 160 м²
Полностью восстановленное здание в центре Сетубала!Мы представляем уникальную инвестиционную…
€750,000
Realting.com
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