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Коммерческая недвижимость в Alentejo Litoral, Португалия

1 объект найдено
Доходный дом с парком, с супермаркетом, с детским садом в Alentejo Litoral, Португалия
Доходный дом с парком, с супермаркетом, с детским садом
Alentejo Litoral, Португалия
Площадь 160 м²
Полностью восстановленное здание в центре Сетубала!Мы представляем уникальную инвестиционную…
€750,000
Realting.com
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