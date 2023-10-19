Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Португалия
  4. Alcantara

Коммерческая недвижимость в Alcantara, Португалия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная 4 спальни в Nelas, Португалия
Инвестиционная 4 спальни
Nelas, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
€600,942
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ в West, Португалия
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Подходит для программы Золотая Виза 350K Великолепный магазин в Baixa Pombalina площадью …
€1,04 млн
Коммерческая земельный участок, с Инвестиции, с Покупка недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая земельный участок, с Инвестиции, с Покупка недвижимости
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 5 972 м²
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
€4,70 млн
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 228 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,37 млн
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 111 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€872,890
Коммерческая в Mexilhoeira Grande, Португалия
Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
Площадь 110 м²
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
€174,742
Инвестиционная в Португалия
Инвестиционная
Португалия
Количество этажей 2
Хорошо спланированное здание, расположенное в самом центре города, в одном из самых историче…
€689,336
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Португалия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Португалия
Площадь 4 523 м²
Коммерческий объект расположен в промышленной зоне Приор-Велью, вблизи Международного аэропо…
€4,04 млн
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€422,642
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€815,962
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 228 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,37 млн
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€422,642
Realting.com
Перейти