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Коммерческая недвижимость с видом на море в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

3 объекта найдено
Отель в Albufeira, Португалия
Отель
Albufeira, Португалия
€ 15,000,000
Albufeira один из самых посещаемых туристами город юга Португалии, что обуславливает большой…
Коммерческая в Albufeira, Португалия
Коммерческая
Albufeira, Португалия
20 000 м²
€ 7,100,000
Туристический комплекс с двумя отелями в Алгарве, Португалия. Комплекс расположен в экологич…
Коммерческая 30 спален в Albufeira, Португалия
Коммерческая 30 спален
Albufeira, Португалия
2 000 м²
€ 5,000,000
Отличный отель расположен недалеко от пляжа Сальгадос в Альбуфейре, Алгарве, Португалия. В о…
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