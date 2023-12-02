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Коммерческая недвижимость в Зелёнка, Польша

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Зелёнка, Польша
Коммерческая 1 комната
Зелёнка, Польша
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Продаётся помещение для детского сада, яслей или предприятия общественного питания полезной …
€147,920
в месяц
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