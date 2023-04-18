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Купить магазин в Вжесьнёвский повят, Польша

gmina Wrzesnia
1
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1 объект найдено
Магазинв Psary Polskie, Польша
Магазин
Psary Polskie, Польша
8 010 м²
€ 1,076,890
Я предлагаю купить землю площадью 0,8010 га в Великопольском воеводстве, Гнезно-Повят, город…

Параметры недвижимости в Вжесьнёвский повят, Польша

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