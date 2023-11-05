ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Польша
Вжесьнёвский повят
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Вжесьнёвский повят, Польша
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Варшава, Польша
129 м²
Продается коммерческое помещение, расположенное на первом этаже служебного жилого дома -, ра…
€336,084
Рекомендовать
Коммерческая 9 комнат
Варшава, Польша
9
3
344 м²
1/1
Двухквартирный дом. Более 340 м2 полезной площади на 3 уровнях: подвал (с очень высокими пот…
€740,395
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
6
164 м²
НОВЫЙ ДОМ, СТОЯЩИЙ СЕМЬЮ, ЗАКРЫТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ Голодный дом | Żoliborz | 195m2 | 5 комн…
€499,444
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
4
90 м²
€416,203
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
6
78 м²
Коммерческие помещения с потенциалом на ул. Птица, 2. В настоящее время это место функцион…
€228,912
Рекомендовать
Коммерческая
Пултуский повят, Польша
12 900 м²
€1,29 млн
Рекомендовать
Коммерческая
gmina Nieporet, Польша
639 м²
€576,817
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат
Варшава, Польша
7
314 м²
Служебные помещения площадью 314 кв. М + 31,6 кв. М подвал, состоящий из двух помещений, рас…
€653,439
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
Варшава, Польша
5
170 м²
12
Продается офисное помещение площадью 170 м2 в Żoliborz. Современно отделанные и полностью об…
€390,510
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с Онлайн-показ
Варшава, Польша
186 м²
📍Продажа готового бизнеса! Прибыльный ресторан в центре Варшавы площадью 186 м2 - проход…
€125,124
1
Рекомендовать
Коммерческая
Венгрувский повят, Польша
1 020 м²
€1,15 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
1
1 462 м²
1/2
Новое и современное офисное здание, отвечающее современным ожиданиям сотрудников и пользоват…
€3,17 млн
1
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL