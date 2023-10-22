ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Склад
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Польша
Вейхеровский повят
Гостиницы, отели
Отели в Вейхеровский повят, Польша
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
10
1
155 м²
1
Продается полностью оборудованный салон 155 м², вблизи ул. Pulawska, Ursynów. При покупке вы…
€62,900
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Варшава, Польша
2
50 м²
1/2
Трехкомнатное помещение в довоенном здании 1937 года. Доходный дом в старой Saska Kępa, ул. …
€241,757
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Варшава, Польша
2
47 м²
5
Квартира расположена на первом этаже доходного дома по улице Kopernika. Здание 1905 года сох…
€213,944
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
3
60 м²
Процветающее место обслуживания в Мокотуве. Варшавский центр, торговые и бизнес-галереи, по…
€220,713
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
gmina Nur, Польша
5
100 м²
€2,59 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Варшава, Польша
197 м²
6/9
*Centrum miasta * przestronny apartament * Grzybowska * Tylko u nas *[АНГЛИЙСКОЕ ОПИСАНИЕ НИ…
€716,284
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат
Варшава, Польша
8
149 м²
€274,046
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат
Варшава, Польша
8
92 м²
10
Нежилое помещение в Варшаве на ул. Mozart в жилом комплексе Służew nad Dolinką. Помещение им…
€213,730
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
Варшава, Польша
5
103 м²
1/7
Практически новые, полностью меблированные помещения 2021 года площадью ок. 102 м2 с медицин…
€748,805
Рекомендовать
Коммерческая 11 комнат
Варшава, Польша
11
319 м²
9
Двухуровневые помещения, приспособленные под офис, идеально подходят для обучающей компании,…
€925,523
Рекомендовать
Коммерческая
gmina Minsk Mazowiecki, Польша
565 м²
€358,368
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
6
3
123 м²
Покупатель не платит комиссию. На продажу действующий салон красоты. Салон расположен в зел…
€1,04 млн
1
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL