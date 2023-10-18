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Производственные здания в Западно-Варшавский повят, Польша

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство в Zaborow, Польша
Производство
Zaborow, Польша
Площадь 13 117 м²
Добро пожаловать в уникальное предложение — завод гарячого цинкування в Польше, в непосредст…
€406,704
Realting.com
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