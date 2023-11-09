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Коммерческая недвижимость в Щецин, Польша

1 объект найдено
Отель в Щецин, Польша
Отель
Щецин, Польша
Площадь 2 150 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,98 млн
Realting.com
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