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Коммерческая недвижимость в Сьремский повят, Польша

2 объекта найдено
Коммерческая в Сьрем, Польша
Коммерческая
Сьрем, Польша
2 460 м²
€ 851,849
Инвестиционная жемчужина, вы не можете купить тюрьму ежедневно; ). Возможности использования…
Коммерческая в Chalawy, Польша
Коммерческая
Chalawy, Польша
821 м²
€ 633,426
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