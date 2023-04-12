Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Магазины

Купить магазин с видом на горы в Польше

коммерческая недвижимость
223
рестораны
1
офисы
1
готовый бизнес
2
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
390 м²
€ 533,440
Продается земельная недвижимость, построенная в складском и офисном здании, расположенном в …
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 385,620
Коммерческая 20 комнатв Варшава, Польша
Коммерческая 20 комнат
Варшава, Польша
20 Количество комнат 476 м²
€ 865,722
Недвижимость находится в Варшаве в Мокотуве / Виланов, недалеко от Алеи Вилановской на ул. С…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 368,392
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
600 м²
€ 951,680
Двухэтажный многоквартирный дом - три этажа общей площадью 600 м2, включая полноразмерный че…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
146 м²
€ 398,259
Коммерческаяв Lomza, Польша
Коммерческая
Lomza, Польша
275 м²
€ 109,861
Вы ищете здание, в котором вы будете управлять своим бизнесом и жить в нем одновр…
Коммерческаяв Дзялдово, Польша
Коммерческая
Дзялдово, Польша
502 м²
€ 532,122
Коммерческаяв Соколув-Подляски, Польша
Коммерческая
Соколув-Подляски, Польша
2 127 м²
€ 470,724
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
375 м²
€ 1,499,632
:: Коротко: Воля, ул. Ворона | просторная, двухуровневое служебное помещение с веб-сайтом в …
Коммерческая 6 комнатв Варшава, Польша
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
6 Количество комнат 231 м² 2 Этаж
€ 429,791
Продается новый офис в престижном здании в Рондо Виатрачна. Площадь 231м2 для любой договоре…
Коммерческая 5 комнатв Nowa Wies, Польша
Коммерческая 5 комнат
Nowa Wies, Польша
5 Количество комнат 377 м²
€ 408,711

Регионы с недвижимостью на продажу

Великопольское воеводство
gmina Mosina
Mosina
gmina Czerniejewo
gmina Wrzesnia
Obrzycko
Гнезно
Пила

Параметры недвижимости в Польше

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти