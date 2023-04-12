Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Рестораны, кафе

Купить ресторан с видом на горы в Польше

коммерческая недвижимость
223
офисы
1
магазины
7
готовый бизнес
2
Ресторан, кафе В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Lomza, Польша
Коммерческая
Lomza, Польша
275 м²
€ 109,861
Вы ищете здание, в котором вы будете управлять своим бизнесом и жить в нем одновр…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
880 м²
€ 2,035,193
Коммерческаяв Mosina, Польша
Коммерческая
Mosina, Польша
320 м²
€ 278,503
Доброе утро, продается коммерческая недвижимость с жилой и офисной частью. Со свободой дизай…
Коммерческаяв Закрент, Польша
Коммерческая
Закрент, Польша
1 556 м²
€ 2,169,422
Коммерческая 7 комнатв Варшава, Польша
Коммерческая 7 комнат
Варшава, Польша
7 Количество комнат 186 м²
€ 380,672
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
43 м²
€ 16,924
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
77 м²
€ 169,244
Я продам коммерческие и служебные помещения площадью 76м2 на ул. Ленцвича 2А. В здании есть …
Коммерческая 10 комнатв Остроленка, Польша
Коммерческая 10 комнат
Остроленка, Польша
10 Количество комнат 1 250 м²
€ 491,190
Коммерческаяв gmina Nieporet, Польша
Коммерческая
gmina Nieporet, Польша
639 м²
€ 567,284
Ресторан, кафев Polanczyk, Польша
Ресторан, кафе
Polanczyk, Польша
120 м² 1/2 Этаж
€ 605,915
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
100 м²
€ 42,847
Я рекомендую гастрономическое заведение, чтобы вступить во владение немедленно! В прекрасном…
Коммерческаяв Smolice, Польша
Коммерческая
Smolice, Польша
425 м²
€ 803,374

Регионы с недвижимостью на продажу

gmina Solina
Подкарпатское воеводство

Параметры недвижимости в Польше

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти