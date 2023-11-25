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Коммерческая недвижимость в Пулавы, Польша

1 объект найдено
Коммерческая в Пулавы, Польша
Коммерческая
Пулавы, Польша
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается кейтеринг и сервисный центр в самом центре Пулавы, Любельские. Здание было сдано в…
€685,163
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