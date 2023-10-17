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Продажа офисных помещений в Познани, Польша

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1 объект найдено
Офис 16 комнат в Познань, Польша
Офис 16 комнат
Познань, Польша
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 526 м²
Мы рекомендуем офисно-коммерческое здание площадью 526,70 м2, расположенное в Познани по ул.…
€274,026
Realting.com
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