Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. Познань
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Познани, Польша

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 7 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 7 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 7
Площадь 573 м²
Отдельно стоящий дом всего в 4 км от центра Варшавы ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТЫ Дом после перестановки…
€697,296
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Площадь 331 м²
Этаж 2/2
Это здание находится в прекрасном месте на улице Wiertnicza. Это образец хорошей архитектуры…
€900,685
Коммерческая 4 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Количество этажей 8
Уникальная недвижимость, отвечающая самым высоким стандартам жизни и обеспечивающая комфорт …
€364,710
Коммерческая 3 комнаты в Пясечно, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Пясечно, Польша
Комнаты 3
Площадь 500 м²
€633,906
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 321 м²
Продается коммерческая недвижимость, расположенная на первом этаже жилого и служебного здани…
€633,906
Коммерческая 5 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 5 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 12
Продается офисное помещение площадью 170 м2 в Żoliborz. Современно отделанные и полностью об…
€396,516
Коммерческая 17 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 17 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 17
Площадь 6 983 м²
Mokotów | Уникальная жилая и офисная недвижимость :: Короткая: Мокотув / Чича, тихий район /…
€1,67 млн
Коммерческая 12 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 12 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 12
Площадь 375 м²
Количество этажей 9
Просторное двухуровневое сервисное помещение с витриной в элегантном здании рядом с недавно …
€1,50 млн
Коммерческая 18 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 18 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 18
Площадь 624 м²
Этаж 3
Я продам коммерческое здание Warszawa Wola, Aleja Primatea 1000 лет в Tras Toruń Площадь 6…
€948,746
Коммерческая 1 ванная в Варшава, Польша
Коммерческая 1 ванная
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Этаж 1/11
Мы рады предложить Вам коммерческое помещение на продажу площадью 900 м2, расположенное на 2…
€2,66 млн
Коммерческая в Гродзиский повят, Польша
Коммерческая
Гродзиский повят, Польша
Площадь 680 м²
€549,385
Коммерческая 4 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Коммерческие помещения в отличном месте по адресу ул. Chmielna в многоквартирном доме, реаль…
€263,772
Realting.com
Перейти