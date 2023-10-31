Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. Познанский повят
  5. Складские помещения

Склады в Познанский повят, Польша

Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Кольненский повят, Польша
Коммерческая
Кольненский повят, Польша
Площадь 364 м²
Вы ищете место для своего бизнеса? Вы заинтересованы в идеальном месте? Я приглаш…
€136,810
Коммерческая 18 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 18 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 18
Площадь 624 м²
Этаж 3
Я продам коммерческое здание Warszawa Wola, Aleja Primatea 1000 лет в Tras Toruń Площадь 6…
€945,332
Коммерческая 17 комнат с балконом в Варшава, Польша
Коммерческая 17 комнат с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 17
Площадь 308 м²
Этаж 2
Если вы думаете об инвестициях в квартиры в Śródmieście-Powisła, я предлагаю 10 квартир от 1…
€1,15 млн
Коммерческая 17 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 17 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 17
Площадь 6 983 м²
Mokotów | Уникальная жилая и офисная недвижимость :: Короткая: Мокотув / Чича, тихий район /…
€1,66 млн
Коммерческая в gmina Minsk Mazowiecki, Польша
Коммерческая
gmina Minsk Mazowiecki, Польша
Площадь 565 м²
€357,921
Коммерческая 7 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 7 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 7
Площадь 573 м²
Отдельно стоящий дом всего в 4 км от центра Варшавы ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТЫ Дом после перестановки…
€694,787
Коммерческая 8 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 8 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 8
Площадь 221 м²
Количество этажей 6
Помещение с действующим рестораном (возможность расторжения договора) на пересечении ул. Joh…
€848,298
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 67 м²
€231,596
Коммерческая 10 комнат в gmina Lomianki, Польша
Коммерческая 10 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 10
Площадь 609 м²
Этаж 1
€271,599
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 290 м²
Сегмент с представительством забитковю будынку за 1932 год, идеальный на элеганцкю канселари…
€780,390
Офис в Gorzkow, Польша
Офис
Gorzkow, Польша
Площадь 1 335 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,81 млн
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 63 м²
Этаж 1
Продается салон красоты площадью 63 кв.м., расположенный в одном из самых привлекательных ме…
€17,478
Realting.com
Перейти