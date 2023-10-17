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Коммерческая недвижимость в Западно-Варшавский повят, Польша

3 объекта найдено
Коммерческая 10 комнат с балконом в гмина Изабелин, Польша
Коммерческая 10 комнат с балконом
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 10
Площадь 350 м²
€463,578
Коммерческая 10 комнат в gmina Lomianki, Польша
Коммерческая 10 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 10
Площадь 609 м²
Этаж 1
€273,066
Коммерческая 6 комнат в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Коммерческая 6 комнат
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Этаж 1
€412,775
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