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Коммерческая недвижимость в Отвоцкий повят, Польша

4 объекта найдено
Коммерческая в Отвоцкий повят, Польша
Коммерческая
Отвоцкий повят, Польша
Площадь 4 744 м²
€677,374
Коммерческая в Закрент, Польша
Коммерческая
Закрент, Польша
Площадь 1 556 м²
€2,24 млн
Коммерческая в Закрент, Польша
Коммерческая
Закрент, Польша
Площадь 1 556 м²
€2,24 млн
Коммерческая 16 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Коммерческая 16 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 16
Площадь 790 м²
€783,213
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