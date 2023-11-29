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Коммерческая недвижимость в Миньский повят, Польша

2 объекта найдено
Коммерческая 8 комнат с балконом в Мрозы, Польша
Коммерческая 8 комнат с балконом
Мрозы, Польша
Комнаты 8
Площадь 1 170 м²
€395,837
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Коммерческая в gmina Minsk Mazowiecki, Польша
Коммерческая
gmina Minsk Mazowiecki, Польша
Площадь 565 м²
€345,089
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